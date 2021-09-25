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В ДТП со служебным авто погиб полицейский, еще один в тяжелом состоянии

Суббота, 25 сентября 2021, 19:21
В ДТП со служебным авто погиб полицейский, еще один в тяжелом состоянии
Смертельное ДТП, Фото НПУ

В Одесской области в пятницу, 24 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадали 32-летний оперативник Нацполиции Владимир Незгодинский и старший лейтенант полиции Виктор В., в субботу Незгодинский умер.

Источник: сообщение НПУ Одесской области, "Думская"

Детали: Как пишет "Думская", ДТП произошло на трассе Одесса-Кучурганы. Полицейский микроавтобус Citroen Jumper столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем МАЗ.

 

За рулем служебной машины находился сотрудник департамента внутренней безопасности, 28-летний старший лейтенант полиции Виктор В. А в салоне микроавтобуса, кроме Владимира Незгодинского, находились другие пассажиры: сотрудник полиции подполковник Виталий Ш., а также гражданские лица - 33-летняя женщина и ее шестилетний сын.

По данным издания, водитель и пассажиры микроавтобуса были госпитализированы. У взрослых диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и другие повреждения, у ребенка - тупую травму живота. Виктор В., находившийся за рулем - в тяжелом состоянии.

 

В то же время в пресс-службе НПУ отметили, что умерший Владимир Незгодинський был старшим оперуполномоченным Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ. Он 11 лет работал в правоохранительных органах. У него остались родители, жена и 8-летняя дочь.

Владимир Незгодинский
Владимир Незгодинский

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Темы: ДТПполициядорогиОдесская область
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