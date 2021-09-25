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У Нідерландах звільнили високопосадовицю за критику ковід-паспортів

Субота, 25 вересня 2021, 19:38
У Нідерландах звільнили високопосадовицю за критику ковід-паспортів
Мона Кейзер, Фото: de telegraaf

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте звільнив державну секретарку Мінекономіки Мону Кейзер за висловлювання щодо ковід-сертифікатів, які тепер обов’язкові при відвідинах низки закладів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Рішення про звільнення урядовиці прийняв прем’єр Марк Рютте, воно було також підтримане міністром економічних відносин і клімату та іншими членами уряду.

Рішення про звільнення набуває чинності негайно.

Мона Кейзер в інтерв’ю виданню De Telegraaf висловила серйозні сумніви у доцільності ковід-паспортів.

За її словами, все складніше стає пояснювати людям, чому сертифікати потрібні в одних місцях і не потрібні в інших. Вона зазначила, що слід задуматись над тим, як організувати процес інакше.

"Заяви державного секретаря міністерства економічних питань та клімату Мони Кейзер, зроблені в сьогоднішньому інтерв'ю De Telegraaf, несумісні з рішеннями, прийнятими нещодавно Радою міністрів, та рішеннями важливого та вагомого характеру" – заявив Рютте.

Висловлювання Кейзер розкритикували і в її власній партії.

Від суботи у Нідерландах скасували значну кількість корона вірусних обмежень, однак доказ вакцинації проти COVID-19 став обов'язковим для відвідування барів, ресторанів, театрів та інших місць.

У зв’язку з цим у країні відбулися протести.

Теми: коронавірусНідерландивакцинація
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