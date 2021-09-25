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В Нидерландах уволили высокопоставленную чиновницу за критику ковид-паспортов

Суббота, 25 сентября 2021, 19:38
В Нидерландах уволили высокопоставленную чиновницу за критику ковид-паспортов
Мона Кейзер, Фото: de telegraaf

Премьер Нидерландов Марк Рютте уволил государственного секретаря Минэкономики Мону Кейзер за высказывания по ковид-сертификатам, которые теперь обязательны при посещении ряда заведений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Решение об увольнении чиновницыпринял премьер Марк Рютте, оно было также поддержано министром экономических отношений и климата и другими членами правительства.

Решение об увольнении вступает в силу немедленно.

Мона Кейзер в интервью изданию De Telegraaf выразила серьезные сомнения в целесообразности ковид-паспортов.

По ее словам, все сложнее становится объяснять людям, почему сертификаты нужны в одних местах и ​​не нужны в других. Она отметила, что следует задуматься над тем, как организовать процесс иначе.

"Заявления государственного секретаря министерства по экономическим вопросам и климату Моны Кейзер, сделанные в сегодняшнем интервью De Telegraaf, несовместимы с решениями, принятыми недавно Советом министров, и решениями важного и весомого характера", - заявил Рютте.

Высказывания Кейзер раскритиковали и в ее собственной партии.

От субботы в Нидерландах отменили значительное количество коронавирусных ограничений, однако доказательство вакцинации против COVID-19 стало обязательным для посещения баров, ресторанов, театров и других мест.

В связи с этим в стране прошли протесты.

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Темы: коронавирусНидерландывакцинация
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