Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Нидерландах уволили высокопоставленную чиновницу за критику ковид-паспортов

Суббота, 25 сентября 2021, 19:38
Мона Кейзер, Фото: de telegraaf

Премьер Нидерландов Марк Рютте уволил государственного секретаря Минэкономики Мону Кейзер за высказывания по ковид-сертификатам, которые теперь обязательны при посещении ряда заведений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Решение об увольнении чиновницыпринял премьер Марк Рютте, оно было также поддержано министром экономических отношений и климата и другими членами правительства.

Решение об увольнении вступает в силу немедленно.

Мона Кейзер в интервью изданию De Telegraaf выразила серьезные сомнения в целесообразности ковид-паспортов.

По ее словам, все сложнее становится объяснять людям, почему сертификаты нужны в одних местах и ​​не нужны в других. Она отметила, что следует задуматься над тем, как организовать процесс иначе.

"Заявления государственного секретаря министерства по экономическим вопросам и климату Моны Кейзер, сделанные в сегодняшнем интервью De Telegraaf, несовместимы с решениями, принятыми недавно Советом министров, и решениями важного и весомого характера", - заявил Рютте.

Высказывания Кейзер раскритиковали и в ее собственной партии.

От субботы в Нидерландах отменили значительное количество коронавирусных ограничений, однако доказательство вакцинации против COVID-19 стало обязательным для посещения баров, ресторанов, театров и других мест.

В связи с этим в стране прошли протесты.

Темы: коронавирусНидерландывакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Выборы в Германии: экзит-полы определили двух победителей

Россия планирует выделить на ОРДЛО более 900 миллиардов рублей – СМИ

Главнокомандующий ВСУ: Украина уже готова ко вступлению в НАТО

ООС: один военный погиб, один ранен

фотоСотни людей в Киеве вышли на Климатический марш

фотоКремль обвинил "недругов" Путина в фабриковании "чудовищной лжи"

Все новости...
коронавирус
В США началась кампания дополнительной вакцинации против Covid препаратом Pfizer
Коронавирус в Киеве: почти 450 новых случаев и 5 смертей
Индикаторы МОЗ: количество "оранжевых" областей уменьшилось
Последние новости
01:23
Израильские войска убили пятерых боевиков "ХАМАС"
00:35
Турция намерена купить еще C-400 у России, несмотря на угрозу новых санкций
23:53
Еще в одном киевском ТРЦ открывается центр вакцинации
23:27
Тело повешенного в Киеве белоруса Шишова похоронили почти через 2 месяца
22:47
Шамана, который шел "изгонять Путина", увезли на принудительное лечение
22:04
Кулеба прогнозирует, что коалиция в Германии будет благоприятной для Украины
21:49
В крови украинца Никифоренко, умершего в Польше, не нашли наркотиков – СМИ
21:30
Швейцарцы проголосовали за легализацию однополых браков
20:55
Талибы хотят возобновить международные рейсы: "проблемы в аэропорту решены"
19:58
За "двойника" кандидата в Черкасской области взялась полиция
Все новости...