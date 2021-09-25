Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У ДТП мікроавтобуса і вантажівки в Угорщині загинули українці

Субота, 25 вересня 2021, 20:18
Смертельна ДТП в Угорщині

Внаслідок ДТП в Угорщині п'ятеро людей загинули, у тому числі два громадянина України.

Про це повідомляє видання Mukachevo.net, передає "Європейська правда".

Аварія сталася поблизу угорського міста Абонь 24 вересня.

На 89-му кілометрі швидкісної автостради М4, у напрямку Будапешт-Солнок, мікроавтобус на великій швидкості в'їхав у вантажівку.

За інформацією угорських ЗМІ, у мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України та ще одна особа з подвійним угорсько-українським громадянством. Водій вантажівки практично не постраждав.

Наразі триває розслідування обставин аварії.

Нагадаємо, громадянин України загинув у ДТП, що сталася у п'ятницю вдень у населеному пункті Лігота Мала поблизу міста Олесніца, що на південному заході Польщі.

Теми: ДТПУгорщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вибори у Німеччині: екзитполи визначили двох переможців

Росія планує виділити на ОРДЛО понад 900 мільярдів рублів – ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ: Україна вже готова до вступу в НАТО

ООС: один військовий загинув, одного поранено

фотоСотні людей у Києві вийшли на Кліматичний марш

фотоКремль звинуватив "недругів" Путіна у фабрикуванні "жахливої брехні"

Усі новини...
ДТП
У ДТП зі службовим авто загинув поліцейський, ще один у важкому стані
Внаслідок ДТП у Польщі загинув українець
Племінника ексмера на Львівщині взяли під варту через смертельну ДТП
Останні новини
01:23
Ізраїльські війська вбили п'ятьох бойовиків "ХАМАС"
00:35
Туреччина має намір купити ще C-400 у Росії, попри загрозу нових санкцій
23:53
Ще в одному київському ТРЦ відкривається центр вакцинації
23:27
Тіло повішеного в Києві білоруса Шишова поховали майже через 2 місяці
22:47
Шамана, що йшов "виганяти Путіна", забрали на примусове лікування
22:04
Кулеба прогнозує, що коаліція в Німеччині буде сприятливою для України
21:49
У крові українця Никифоренка, що помер у Польщі, не знайшли наркотиків – ЗМІ
21:30
Швейцарці проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів
20:55
Таліби хочуть відновити міжнародні рейси: "проблеми в аеропорту вирішені"
19:58
За "двійника" кандидата на Черкащині взялася поліція
Усі новини...