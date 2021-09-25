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У ДТП мікроавтобуса і вантажівки в Угорщині загинули українці

Субота, 25 вересня 2021, 20:18
У ДТП мікроавтобуса і вантажівки в Угорщині загинули українці
Смертельна ДТП в Угорщині

Внаслідок ДТП в Угорщині п'ятеро людей загинули, у тому числі два громадянина України.

Про це повідомляє видання Mukachevo.net, передає "Європейська правда".

Аварія сталася поблизу угорського міста Абонь 24 вересня.

На 89-му кілометрі швидкісної автостради М4, у напрямку Будапешт-Солнок, мікроавтобус на великій швидкості в'їхав у вантажівку.

За інформацією угорських ЗМІ, у мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України та ще одна особа з подвійним угорсько-українським громадянством. Водій вантажівки практично не постраждав.

Наразі триває розслідування обставин аварії.

Нагадаємо, громадянин України загинув у ДТП, що сталася у п'ятницю вдень у населеному пункті Лігота Мала поблизу міста Олесніца, що на південному заході Польщі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПУгорщина
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