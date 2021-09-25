Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ДТП микроавтобуса и грузовика в Венгрии погибли украинцы

Суббота, 25 сентября 2021, 20:18
В ДТП микроавтобуса и грузовика в Венгрии погибли украинцы
Смертельное ДТП в Венгрии

В результате ДТП в Венгрии пять человек погибли, в том числе два гражданина Украины.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net, передает "Европейская правда".

Авария произошла вблизи венгерского города Абонь 24 сентября.

На 89-м километре скоростной автострады М4, по направлению Будапешт-Солнок, микроавтобус на большой скорости въехал в грузовик.

По информации венгерских СМИ, в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством. Водитель грузовика практически не пострадал.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств аварии.

Напомним, гражданин Украины погиб в ДТП, которое произошло в пятницу днем в населенном пункте Лигота Малая вблизи города Олесница на юго-западе Польши.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: