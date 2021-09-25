В ДТП микроавтобуса и грузовика в Венгрии погибли украинцы

В результате ДТП в Венгрии пять человек погибли, в том числе два гражданина Украины.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net, передает "Европейская правда".

Авария произошла вблизи венгерского города Абонь 24 сентября.

На 89-м километре скоростной автострады М4, по направлению Будапешт-Солнок, микроавтобус на большой скорости въехал в грузовик.

По информации венгерских СМИ, в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством. Водитель грузовика практически не пострадал.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств аварии.

Напомним, гражданин Украины погиб в ДТП, которое произошло в пятницу днем в населенном пункте Лигота Малая вблизи города Олесница на юго-западе Польши.