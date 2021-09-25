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Путін хоче, аби ЗМІ писали на держзамовлення, а не "копирсалися в брудній білизні еліт"

Субота, 25 вересня 2021, 21:45
Путін хоче, аби ЗМІ писали на держзамовлення, а не копирсалися в брудній білизні еліт
Фото: сайт Кремля

Президент Росії Володимир Путін заявив, що засоби масової інформації не повинні публікувати негативну інформацію про російської "еліти", замість цього в медіа слід поширювати матеріали, написані за так званим держзамовленням.

Джерело: Путін, якого цитує ТАСС

Деталі: У суботу Путін виступив під час зустрічі з керівництвом російських політичних партій, що пройшли за підсумками виборів до Держдуми VIII скликання. На заході він торкнувся роботи ЗМІ.

Пряма мова: "Потрібно більше інформації про реальне життя країни, не якісь там колупання в брудній білизні якихось там еліт, а саме - більше інформації про реальне життя країни, про тих людей, які створюють її майбутнє, добиваються видатних результатів... Те, що називається держзамовленням, це точно по-сучасному потрібно і можна забезпечити".

Що передувало: 16 вересня російські журналісти опублікували розслідування, в якому розповідається, що у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова майже 20 років є коханка, яка впливає на справи МЗС РФ, а сам чиновник живе за рахунок олігарха Олега Дерипаски.

Автори розслідування заявили, що коханка Лаврова Світлана Полякова стала володаркою автопарку і має велику кількість нерухомості. У цьому ж матеріалі розповідається і про падчерку Лаврова - Поліну Полякову, яка придбала елітну нерухомість у Лондоні за 4,4 млн фунтів, коли їй був 21 рік.

"Українська правда" в Threads

Теми: Путінцензурасвобода словаРосіяЗМІ
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