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Путин хочет, чтобы СМИ писали по госзаказу, а не "ковырялись в грязном белье элит"

Суббота, 25 сентября 2021, 21:45
Путин хочет, чтобы СМИ писали по госзаказу, а не ковырялись в грязном белье элит
Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что средства массовой информации не должны публиковать негативную информацию о российской "элите", вместо этого в медиа следует распространять материалы, написанные по так называемому госзаказу.

Источник: Путин, которого цитирует ТАСС

Детали: В субботу Путин выступил во время встречи с руководством российских политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва. На мероприятии он коснулся работы СМИ.

Прямая речь: "Нужно больше информации о реальной жизни страны, не какие-то там ковыряния в грязном белье каких-то там элит, а именно - больше информации о реальной жизни страны, о тех людях, которые создают ее будущее, добиваются выдающихся результатов… То, что называется госзаказом, это точно по-современному нужно и можно обеспечить".

Что предшествовало: 16 сентября российские журналисты опубликовали расследование, в котором рассказывается, что у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова почти 20 лет есть любовница, которая влияет на дела МИДа РФ, а сам чиновник живет за счет олигарха Олега Дерипаски.

Авторы расследования заявили, что любовница Лаврова Светлана Полякова обзавелась автопарком и владеет большим количеством недвижимости. В этом же материале рассказывается и о падчерице Лаврова – Полине Поляковой, которая приобрела элитную недвижимость в Лондоне за 4,4 млн фунтов, когда ей был 21 год.

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Темы: Путинцензурасвобода словаРосcияСМИ
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