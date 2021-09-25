Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Нідерландах протестують проти обов’язкового ковід-паспорта для входу у бари

Субота, 25 вересня 2021, 21:56
У Нідерландах протестують проти обов’язкового ковід-паспорта для входу у бари
Фото з Твіттеру @BertjeRoos1980

Протестувальники зібралися в суботу на протест проти запровадження "корона-пропуску" в Нідерландах, оскільки доказ вакцинації проти COVID-19 став обов'язковим для відвідування барів, ресторанів, театрів та інших місць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нова вимога пред’явити пропуск або нещодавній негативний тест на коронавірус співпала із скасуванням майже всіх заходів соціального дистанціювання в країні, де 72% населення отримало принаймні одну дозу вакцини.

Хоча маски для обличчя все ще обов’язкові в громадському транспорті, учням і вчителям більше не доведеться носити маски в школах, а також скасоване правило про 1,5-метрову дистанцію в громадських місцях.

Кілька сотень протестувальників зібралися в Гаазі, де знаходиться уряд Нідерландів, щоб пройти маршем по центру міста.

Більшість голландців підтримують запровадження "корона-пропусків", але вони викликали критику з боку сектору гостинності.

Понад 40% власників барів та ресторанів не планують просити у клієнтів сертифікат про вакцинацію, заявила асоціація індустрії гостинності Horeca Nederland з посиланням на опитування своїх членів.

Багато підприємств розглядають цю вимогу як "політичний інструмент", спрямований на поширення вакцинації.

"Це не тільки неможливо запровадити, але й фінансово завдає шкоди сектору, який тільки починає відновлюватися", - додали в асоціації.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нідерландикарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Нідерланди
Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом народу України
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Нідерланди скерують понад 118 млн євро на гуманітарну й економічну підтримку України
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: