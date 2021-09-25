Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Нидерландах протестуют против обязательного ковид-паспорта для входа в бары

Суббота, 25 сентября 2021, 21:56
В Нидерландах протестуют против обязательного ковид-паспорта для входа в бары
Фото из Твиттера @BertjeRoos1980

Протестующие собрались в суботу на протест против введения "корона-пропуска" в Нидерландах, поскольку доказательство вакцинации против COVID-19 стало обязательным для посещения баров, ресторанов, театров и других мест.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новое требование предъявить пропуск или недавний отрицательный тест на коронавирус совпало с отменой почти всех мер социального дистанцирования в стране, где 72% населения получило хотя бы одну дозу вакцины.

Хотя маски для лица все еще обязательны в общественном транспорте, ученикам и учителям больше не придется носить маски в школах, а также отменено правило о 1,5-метровой дистанции ​​в общественных местах.

Несколько сотен протестующих собрались в Гааге, где находится правительство Нидерландов, чтобы пройти маршем по центру города.

Большинство голландцев поддерживают введение "корона-пропусков", но они вызвали критику со стороны сектора гостеприимства.

Более 40% владельцев баров и ресторанов не планируют просить клиентов сертификат о вакцинации, заявила ассоциация индустрии гостеприимства Horeca Nederland со ссылкой на опрос своих членов.

Многие предприятия рассматривают это требование как "политический инструмент", направленный на распространение вакцинации.

"Это не только невозможно ввести, но и финансово наносит ущерб сектора, который только начинает восстанавливаться", - добавили в ассоциации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Нидерландыкарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Нидерланды
Коалиционное правительство Нидерландов распалось из-за споров по миграции – СМИ
Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом народа Украины
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: