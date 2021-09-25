В Нидерландах протестуют против обязательного ковид-паспорта для входа в бары
Протестующие собрались в суботу на протест против введения "корона-пропуска" в Нидерландах, поскольку доказательство вакцинации против COVID-19 стало обязательным для посещения баров, ресторанов, театров и других мест.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Новое требование предъявить пропуск или недавний отрицательный тест на коронавирус совпало с отменой почти всех мер социального дистанцирования в стране, где 72% населения получило хотя бы одну дозу вакцины.
Хотя маски для лица все еще обязательны в общественном транспорте, ученикам и учителям больше не придется носить маски в школах, а также отменено правило о 1,5-метровой дистанции в общественных местах.
Несколько сотен протестующих собрались в Гааге, где находится правительство Нидерландов, чтобы пройти маршем по центру города.
Большинство голландцев поддерживают введение "корона-пропусков", но они вызвали критику со стороны сектора гостеприимства.
Более 40% владельцев баров и ресторанов не планируют просить клиентов сертификат о вакцинации, заявила ассоциация индустрии гостеприимства Horeca Nederland со ссылкой на опрос своих членов.
Многие предприятия рассматривают это требование как "политический инструмент", направленный на распространение вакцинации.
"Это не только невозможно ввести, но и финансово наносит ущерб сектора, который только начинает восстанавливаться", - добавили в ассоциации.
Demonstration The Hague Netherlands 👊🏻❤️ pic.twitter.com/jwWoiInlSf— Bert070 (@BertjeRoos1980) September 25, 2021