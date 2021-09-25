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В Нидерландах протестуют против обязательного ковид-паспорта для входа в бары

Суббота, 25 сентября 2021, 21:56
Фото из Твиттера @BertjeRoos1980

Протестующие собрались в суботу на протест против введения "корона-пропуска" в Нидерландах, поскольку доказательство вакцинации против COVID-19 стало обязательным для посещения баров, ресторанов, театров и других мест.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новое требование предъявить пропуск или недавний отрицательный тест на коронавирус совпало с отменой почти всех мер социального дистанцирования в стране, где 72% населения получило хотя бы одну дозу вакцины.

Хотя маски для лица все еще обязательны в общественном транспорте, ученикам и учителям больше не придется носить маски в школах, а также отменено правило о 1,5-метровой дистанции ​​в общественных местах.

Несколько сотен протестующих собрались в Гааге, где находится правительство Нидерландов, чтобы пройти маршем по центру города.

Большинство голландцев поддерживают введение "корона-пропусков", но они вызвали критику со стороны сектора гостеприимства.

Более 40% владельцев баров и ресторанов не планируют просить клиентов сертификат о вакцинации, заявила ассоциация индустрии гостеприимства Horeca Nederland со ссылкой на опрос своих членов.

Многие предприятия рассматривают это требование как "политический инструмент", направленный на распространение вакцинации.

"Это не только невозможно ввести, но и финансово наносит ущерб сектора, который только начинает восстанавливаться", - добавили в ассоциации.

Темы: Нидерландыкарантинкоронавирус


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