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У ЄС затримали українців: звинувачують у контрабанді людей

Субота, 25 вересня 2021, 22:39
Фото pixabay

Нідерландська поліція спільно з митними слідчими затримали біля берегів Північного моря вітрильну яхту, на борту якої виявили 11 мігрантів з Албанії, при цьому обох капітанів судна, українців, затримала прикордонна поліція.

Джерело: DW з посиланням на повідомлення агенції dpa

Деталі: Двох громадян України у рамках цієї операції затримали за підозрою у контрабанді людей.

Судно затримали біля міста Оуддорпа, що в нідерландській провінції Зеландія. Повідомляється, що воно прямувало до Великої Британії.

Пряма мова речника місцевої поліції: "Останнім часом було зупинено кілька вітрильних суден контрабандистів людьми біля берегів Нідерландів".

Більше деталей: За словами правоохоронців, Британія практично завжди є саме тією країною, куди везуть мігрантів. Зокрема, затримані цього разу мігранти спершу намагалися сісти на контейнерні кораблі в портах Іджмуйдена, Хук-ван-Холланда чи Роттердама. Зараз контрабандисти людей дедалі частіше намагаються переправити їх вітрильними яхтами.

Теми: НідерландиЄС


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