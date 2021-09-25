В ЕС задержали украинцев: обвиняют в контрабанде людей

Нидерландская полиция совместно с таможенными следователями задержали у берегов Северного моря парусную яхту, на борту которой обнаружили 11 мигрантов из Албании, при этом обоих капитанов судна, украинцев, задержала пограничная полиция.

Источник: DW со ссылкой на сообщение агентства dpa

Детали: Двух граждан Украины в рамках этой операции задержали по подозрению в контрабанде людей.

Судно задержали возле города Оуддорпа, что в нидерландской провинции Зеландия. Сообщается, что оно направлялось в Великобританию.

Прямая речь спикера местной полиции: "В последнее время было остановлено несколько парусных судов контрабандистов людьми у берегов Нидерландов".

Больше деталей: По словам правоохранителей, Великобритания практически всегда является именно той страной, куда везут мигрантов. В частности, задержанные этот раз мигранты сначала пытались сесть на контейнерные корабли в портах Иджмуйдена, Хук-ван-Холланда или Роттердама. Сейчас контрабандисты людей все чаще пытаются переправить их парусными яхтами.