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Усик переміг Джошуа і став новим чемпіоном світу в супертяжах

Неділя, 26 вересня 2021, 01:08
Усик переміг Джошуа і став новим чемпіоном світу в супертяжах
Фото: Новини спорту

У боксерському протистоянні в Лондоні українця Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик і став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Джерело: Суспільне

Деталі: Бій Олександра Усика проти Ентоні Джошуа був головним у вечорі боксу в Лондоні - це поєдинок за звання чемпіона світу в суперважкій вазі.

Усик проводив свій третій бій у суперважкій вазі і вперше боксував за титул чемпіона світу, Джошуа – захищав свої титули.

Перші два раунди пройшли в рівному бою між Усиком та Джошуа.

У третьому раунді Олександр кілька разів влучив у Ентоні, а в четвертому - боксери обмінялися влучними потужними ударами.

У п'ятому-шостому раунді Джошуа забирав за собою центр рингу, більше контролював ситуацію.

Натомість у сьомому-восьмому раунді Усик підняв швидкість і більше атакував британського боксера.

А от у дев'ятому раунді значно впевненіше діяв Джошуа, який наніс кілька раундів по Усику.

У десятому раунді Усик отримав розсічення брови, а у Джошуа "запливло" праве око.

А в дванадцятому раунді Усик пішов в атаку і на останніх секундах провів активну атаку – затис суперника на канатах, суддя не зупинив бій.

Усик переміг за оцінками суддів! Рішення суддів – 117-112, 116-112, 115-113.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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