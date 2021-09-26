Усик переміг Джошуа і став новим чемпіоном світу в супертяжах
У боксерському протистоянні в Лондоні українця Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик і став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
Джерело: Суспільне
Деталі: Бій Олександра Усика проти Ентоні Джошуа був головним у вечорі боксу в Лондоні - це поєдинок за звання чемпіона світу в суперважкій вазі.
Усик проводив свій третій бій у суперважкій вазі і вперше боксував за титул чемпіона світу, Джошуа – захищав свої титули.
Перші два раунди пройшли в рівному бою між Усиком та Джошуа.
У третьому раунді Олександр кілька разів влучив у Ентоні, а в четвертому - боксери обмінялися влучними потужними ударами.
У п'ятому-шостому раунді Джошуа забирав за собою центр рингу, більше контролював ситуацію.
Натомість у сьомому-восьмому раунді Усик підняв швидкість і більше атакував британського боксера.
А от у дев'ятому раунді значно впевненіше діяв Джошуа, який наніс кілька раундів по Усику.
У десятому раунді Усик отримав розсічення брови, а у Джошуа "запливло" праве око.
А в дванадцятому раунді Усик пішов в атаку і на останніх секундах провів активну атаку – затис суперника на канатах, суддя не зупинив бій.
Усик переміг за оцінками суддів! Рішення суддів – 117-112, 116-112, 115-113.