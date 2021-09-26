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Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжах

Воскресенье, 26 сентября 2021, 01:08
Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжах
Фото: Новости спорта

В боксерском противостоянии в Лондоне украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа победил Усик и стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Источник: Общественное

Детали: Бой Усика против Джошуа был главным в вечере бокса в Лондоне – это поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Усик проводил свой третий бой в супертяжелом весе и впервые боксировал за титул чемпиона мира, Джошуа – защищал свои титулы.

Первые два раунда прошли в равном бою между Усиком и Джошуа. В третьем раунде Александр несколько раз попал в Энтони, а в четвертом – боксеры обменялись точными мощными ударами.

В пятом-шестом раунде Джошуа забирал с собой центр ринга, больше контролировал ситуацию.

Зато в седьмом-восьмом раунде Усик поднял скорость и больше атаковал британского боксера.

А вот в девятом раунде значительно увереннее действовал Джошуа, который нанес несколько раундов по Усику.

В десятом раунде Усик получил рассечение брови, а в Джошуа "заплыл" правый глаз.

А в двенадцатом раунде Усик пошел в атаку и на последних секундах провел активную атаку – зажал соперника на канатах, судья не остановил бой.

Усик победил по оценкам судей. Решение судей – 117-112, 116-112, 115-113.

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Темы: спорт
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