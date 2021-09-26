Під час полювання на Одещині чоловік застрелив приятеля
Неділя, 26 вересня 2021, 03:46
В Одеській області чоловік повідомив поліції, що застрелив на полюванні товариша.
Джерело: НП Одеської області
Дослівно: "Близько другої години дня до поліції звернувся 64-річний житель Саф’янівської ОТГ та повідомив, що застрелив товариша, з яким був на полюванні.
Від поранення у груди 49-річний потерпілий загинув на місці. Правопорушник пояснив, що цілив у дичину, проте випадково влучив у приятеля".
Деталі: На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обидві мисливські рушниці вилучили, їх направлять на експертизу.
Чоловіка, що зізнався у скоєному, доставили до територіального відділу поліції, вирішується питання про його затримання.
Українська правда