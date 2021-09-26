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Під час полювання на Одещині чоловік застрелив приятеля

Неділя, 26 вересня 2021, 03:46

В Одеській області чоловік повідомив поліції, що застрелив на полюванні товариша.

Джерело: НП Одеської області

Дослівно: "Близько другої години дня до поліції звернувся 64-річний житель Саф’янівської ОТГ та повідомив, що застрелив товариша, з яким був на полюванні.

Від поранення у груди 49-річний потерпілий загинув на місці. Правопорушник пояснив, що цілив у дичину, проте випадково влучив у приятеля".

Деталі: На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обидві мисливські рушниці вилучили, їх направлять на експертизу.

Чоловіка, що зізнався у скоєному, доставили до територіального відділу поліції, вирішується питання про його затримання.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяОдеська область


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