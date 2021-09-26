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Во время охоты в Одесской области мужчина застрелил приятеля

Воскресенье, 26 сентября 2021, 03:46

В Одесской области мужчина сообщил в полицию, что застрелил на охоте товарища.

Источник: НП Одесской области

Дословно: "Около двух часов дня в полицию обратился 64-летний житель Сафьяновской ОТГ и сообщил, что застрелил товарища, с которым был на охоте.

От ранения в грудь 49-летний пострадавший погиб на месте. Правонарушитель пояснил, что целился в дичь, однако случайно попал в приятеля".

Детали: На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Оба охотничьих ружья изъяли, их направят на экспертизу.

Мужчину, признавшегося в содеянном, доставили в территориальный отдел полиции, решается вопрос о его задержании.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеОдесская область


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