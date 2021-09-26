Зеленський обговорив з президентом Єгипту військово-технічну співпрацю

Президент Володимир Зеленський поспілкувався у телефонній розмові про співпрацю з президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі, якого запросив з візитом в Україну.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Зеленський підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини та нарощувати постачання вітчизняної продукції на ринок Арабської Республіки Єгипет.

Зі свого боку Абдель Фаттах Ас-Сісі наголосив, що його країна зацікавлена у розширенні відносин з Україною в усіх сферах, зокрема у створенні хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах".

Деталі: Окремо співрозмовники обговорили перспективи та конкретні проєкти у сфері військово-технічної співпраці.

Зеленський наголосив, що незадіяним залишається потенціал співробітництва в космічній галузі.

Також лідери держав обговорили можливість створення нових форматів співпраці на вищому рівні.

Крім того, Зеленський запросив Абделя Фаттаха Ас-Сісі відвідати Україну з візитом.