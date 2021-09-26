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Зеленский обсудил с президентом Египта военно-техническое сотрудничество

Воскресенье, 26 сентября 2021, 05:45
Зеленский обсудил с президентом Египта военно-техническое сотрудничество

Президент Владимир Зеленский пообщался в телефонном разговоре о сотрудничестве с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттаха Ас-Сиси, которого пригласил с визитом в Украину.

Источник: Офис президента

Дословно: "Зеленский подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет.

Со своей стороны Абдель Фаттах Ас-Сиси отметил, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участия в египетских индустриальных зонах".

Детали: Отдельно собеседники обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества.

Зеленский отметил, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли.

Также лидеры государств обсудили возможность создания новых форматов сотрудничества на высшем уровне.

Кроме того, Зеленский пригласил Абдель Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом.

Украинская правда

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Темы: ЕгипетУкраинаЗеленский
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