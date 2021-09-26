Погода: в Україну йде скандинавський антициклон

На початку тижня на всій території України очікується сонячна погода без опадів, обумовлена ​​антициклоном зі Скандинавії.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У понеділок, 27 вересня, в Україні очікується сонячна осіння погода, яку принесе повітряна маса з території Скандинавії.

У всіх регіонах без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 4-9°, вдень 12-17°, на Закарпатті та Прикарпатті 18-20°.

У Києві в понеділок без опадів, температура вночі 7-9°, вдень від +13° до +15°.

У вівторок, 28 вересня, в Україні також без опадів, лише у східній і північно-східній частині місцями можливий невеликий дощ. Вітер східний та північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°. На Закарпатті та півдні країни вночі 7-12°, удень 13-18°, місцями до +20°.

У Києві у вівторок також без опадів, вдень близько +14°.