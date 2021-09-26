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Погода: в Украину идет скандинавский антициклон

Воскресенье, 26 сентября 2021, 13:19
Погода: в Украину идет скандинавский антициклон
Фото: pixabay

В начале недели на всей территории Украины ожидается солнечная погода без осадков, обусловленная антициклоном со Скандинавии.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В понедельник, 27 сентября, в Украине ожидается солнечная, осенняя погода, которую принесет воздушная масса с территории Скандинавии.

Во всех регионах без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, днем 12-17°, на Закарпатье и Прикарпатье 18-20°.

В Киеве в понедельник без осадков, температура ночью 7-9°, днем от +13° до +15°.

Во вторник, 28 сентября, в Украине также без осадков, лишь в восточной и северо-восточной части местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем 10-15°. На Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днём 13-18°, местами до +20°.

В Киеве во вторник также без осадков, днем около +14°.

Темы: погода
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