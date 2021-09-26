Вибори в Ісландії: вперше в історії жінок-депутаток буде більше, ніж чоловіків

В Ісландії завершили підрахунок голосів на парламентських виборах, що підтвердило збереження правлячими партіями більшості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на суспільний мовник RÚV.

Вперше в історії Ісландії до парламенту увійде більше жінок-депутаток, ніж чоловіків - 33 проти 30. Як повідомляє AFP, це перший прецедент не тільки для Ісландії, а й Європи: у Швеції, яка займала досі перше місце за представництвом жінок у законодавчому органі, депутатки мають 47% місць у парламенті. Для Ісландії це тепер понад 52%.

Спершу правлячим політсилам прогнозували сумарно 39 мандатів. За фінальними цифрами, вони отримують 37 місць з 63 - як і в попередньому Альтингу на початку його роботи.

Очевидним переможцем виборів, за нарощенням своєї підтримки, стала правоцентристська Прогресивна партія з правлячої коаліції - порівняно з попереднім складом парламенту, вона отримала на 5 місць більше, загалом 13.

Пробізнесова Партія незалежності залишиться найчисленнішою із 16 місцями, отримавши загалом 24% голосів виборців.

Ліво-зелені отримали 12,6% голосів та втратили три мандати, порівняно з попереднім складом парламенту - у них буде 8 місць замість 11. Хоча де-факто це означає втрату лише одного місця, тому що двоє інших депутатів невдовзі після виборів вийшли з партії.

Народна партія отримала 6 мандатів, на два більше, ніж в попередньому складі законодавчого органу, Viðreisn - 5, Піратська партія та соціал-демократи - по 6. Центристська партія втратила три місця і буде мати 4 замість 7. Соціалісти не набрали необхідної більшості і не отримують жодного мандату. Спершу соцопитування прогнозували, що в Альтинг пройдуть дев’ять політсил.

Перед виборами лідери коаліційних сил заявили, що якщо збережуть більшість, то обговорять продовження співпраці.

Хоча ще не гарантовано, що три партії продовжать правити разом, а післявиборчі перемовини в Ісландії зазвичай тривають довго, країна скоріш за все уникне сценарію "політичної блокади", пише AFP. Це перший раз після фінансової кризи 2008 року, коли правляча коаліція зберегла більшість.

Парламент Ісландії вважається найдавнішим діючим парламентом у світі - він діє з 930 року, за винятком перерви у ХІХ сторіччі.