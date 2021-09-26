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Выборы в Исландии: впервые в истории женщин-депутаток будет больше, чем мужчин

Воскресенье, 26 сентября 2021, 14:31

В Исландии завершили подсчет голосов на парламентских выборах, итоги подтвердили сохранение правящими партиями большинства в законодательном органе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на общественный вещатель RÚV.

Впервые в истории Исландии в парламент войдет больше женщин-депутаток, чем мужчин - 33 против 30. Как сообщает AFP, это первый прецедент не только для Исландии, но и Европы: в Швеции, занимавшей до сих пор первое место по представительству женщин в законодательном органе, депутатки занимают 47% мест в парламенте. Для Исландии это теперь более 52%.

Сначала правящим политсилам прогнозировали суммарно 39 мандатов. По финальными цифрам, они получают 37 мест из 63 - как и в предыдущем Альтинге в начале его работы.

Очевидным победителем выборов, по наращиванию поддержки, стала правоцентристская Прогрессивная партия из правящей коалиции - по сравнению с предыдущим составом парламента, она получила на 5 мест больше, всего 13.

Пробизнесовая Партия независимости останется самой многочисленной, с 16 мандатами, получив 24% голосов избирателей.

Лево-зеленые получили 12,6% голосов и потеряли три мандата по сравнению с предыдущим составом парламента - у них будет 8 мест вместо 11. Хотя де-факто это означает потерю только одного места, так как двое других депутатов вскоре после выборов вышли из партии .

Народная партия получила 6 мандатов, на два больше, чем в предыдущем составе законодательного органа, Viðreisn - 5, Пиратская партия и социал-демократы - по 6. Центристская партия потеряла три места и будет иметь 4 вместо 7. Социалисты не набрали необходимого большинства и не получают ни одного мандата. Вначале соцопросы прогнозировали, что в Альтинг пройдут девять политсил.

Перед выборами лидеры коалиционных сил заявили, что если сохранят большинство, то обсудят продолжение сотрудничества.

Хотя еще не гарантировано, что три партии продолжат править вместе, а послевыборные переговоры в Исландии обычно длятся долго, страна скорее всего избежит сценария "политической блокады", пишет AFP. Это первый раз после финансового кризиса 2008 года, когда правящая коалиция сохранила большинство.

Парламент Исландии считается самым древним действующим законодательным органом - он существует с 930 года, если не учитывать перерыва в XIX веке.

Темы: Исландиявиборы


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