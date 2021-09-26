Кремль звинуватив "недругів" Путіна у фабрикуванні "жахливої брехні"
Спікер президента РФ Дмітрій Пєсков розповів, що, на його думку, "недруги" Володимира Путіна вдаються до "жахливої брехні", щоб очорнити образ глави російської держави.
Джерело: Пєсков в ефірі телеканалу "Росія 1", якого цитує РИА Новости
Пряма мова Пєскова: "Це реальний образ президента. Зрозуміло, що недруги намагаються намалювати (про Путіна - УП) щось таке абсолютно абсурдне. І безумовно, що вони завжди діють по відомим канонам про жахливу брехню, яку потрібно сфабрикувати, щоб в неї повірили".
Деталі: Про яку саме "жахливу брехню" йдеться, Пєсков не уточнив.
РосЗМІ поширили заяву Пєскова після того, як у державних медіа РФ з'явилися відео та фотографії зі спільного відпочинку Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Політики разом провели час в тайзі.
На питання, як забезпечувалася безпека Путіна під час проведення часу спільно з Шойгу, Пєсков відповів, що питанням безпеки "займаються ті, хто має цим займатися".
Опубликованы видеокадры отдыха президента России Владимира Путина в начале сентября в Сибири, где он находился в компании министра обороны Сергея Шойгу:https://t.co/6QDM4rrGjN pic.twitter.com/TUGjBQZgI6
— ТАСС (@tass_agency) September 25, 2021