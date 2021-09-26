Кремль обвинил "недругов" Путина в фабриковании "чудовищной лжи"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что, по его мнению, "недруги" Владимира Путина прибегают к "чудовищной лжи", чтобы очернить образ главы российского государства.
Источник: Песков в эфире телеканала "Россия 1", которого цитирует РИА Новости
Прямая речь Пескова: "Это реальный образ президента. Понятно, что недруги пытаются нарисовать (о Путине - УП) что-то такое абсолютно абсурдное. И безусловно, что они всегда действуют по известным канонам о чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в нее поверили".
Детали: О какой именно "чудовищной лжи" идет речь, Песков не уточнил.
РосСМИ распространили заявление Пескова после того, как в государственных медиа РФ появились видео и фотографии с отдыха Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Политики вместе провели время в тайге.
На вопрос как обеспечивалась безопасность Путина во время его времяпрепровождения с Шойгу, Песков ответил, что вопросом безопасности "занимаются те, кому это положено".
Опубликованы видеокадры отдыха президента России Владимира Путина в начале сентября в Сибири, где он находился в компании министра обороны Сергея Шойгу:https://t.co/6QDM4rrGjN pic.twitter.com/TUGjBQZgI6— ТАСС (@tass_agency) September 25, 2021