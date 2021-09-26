Виверження вулкану на Канарах: зруйнованих будинків вже близько 500, аеропорт відновив роботу

Аеропорт острова Ла-Пальма, який призупиняв роботу через посилення виверження вулкана Кумбре-В’єха, повідомив, що смуги розчистили від попелу і рейси знову можливо приймати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"Аеропорт знову може працювати, з попереднім затвердженням польотів", - повідомили у неділю 26 вересня. У той же час, низка авіакомпаній тимчасово скасували польоти на острів.

Потік лави вкрив вже 206 гектарів території, а попіл від виверження - понад 1300 гектарів.

Кількість будинків, що постраждали внаслідок виверження, наближається до 500. З них 449 зруйновані та 45 пошкоджені. Від початку виверження евакуювали близько 6000 людей.

Нагадаємо, пообіді в п’ятницю виверження вулкана посилилося, що призвело до нової хвилі евакуацій та припинення роботи аеропорту. Відкриття нової тріщини спричинило новий, більш рідкий і швидкий потік лави.

Пожежникам довелося покинути свої позиції у муніципалітеті Тодоке. Також евакуювали людей з трикілометрової зони довкола вулкану, де облаштували спостережний пункт для вчених Національного географічного інституту та журналістів.

У неділю оголосили, що жителі Тодоке знову зможуть повертатися забирати майно зі своїх домівок. Напередодні через активізацію виверження можливість таких повернень призупинили.

Виверження Кумбре-В'єха, який перед тим спав 50 років, почалося пообіді 19 вересня. Перед тим фіксували тисячі дрібних землетрусів, що свідчили про його наближення.

Під час виверження вулкана не зафіксовано жодних серйозних травм або смертельних випадків, але близько 15% економічно важливого для острова врожаю бананів можуть опинитися під загрозою, що поставить під загрозу тисячі робочих місць.

Прем’єр регіонального уряду Канарських островів Ангел Віктор Торрес пообіцяв перший транш допомоги для постраждалих мешканців острова у розмірі 13 млн євро. Прем’єр Іспанії Педро Санчес заявив, що наступного тижня острів оголосять зоною стихійного лиха.