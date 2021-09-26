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Извержение вулкана на Канарах: разрушенных домов уже около 500, аэропорт возобновил работу

Воскресенье, 26 сентября 2021, 15:54
Фото: El pais, LUIS ALMODÓVAR

Аэропорт острова Ла-Пальма, который приостанавливал работу из-за усиления извержения вулкана Кумбре-Вьеха, сообщил, что полосы расчистили от пепла и рейсы снова возможно принимать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Аэропорт снова может работать с предварительным утверждением полетов", - сообщили в воскресенье 26 сентября. В то же время, ряд авиакомпаний временно отменили полеты на остров.

Поток лавы покрыл уже 206 гектаров территории, а пепел от извержения - более 1300 гектаров.

Количество домов, пострадавших в результате извержения приближается к 500. Из них 449 разрушены и 45 повреждены. С начала извержения эвакуировали около 6000 человек.

Напомним, после обеда в пятницу извержение вулкана усилилось, что привело к новой волне эвакуации и прекращению работы аэропорта. После открытия новой трещины извергся новый, более жидкий и быстрый поток лавы.

Пожарным пришлось покинуть свои позиции в муниципалитете Тодоке. Также эвакуировали людей с трехкилометровой зоны вокруг вулкана, где обустроили наблюдательный пункт для ученых Национального географического института и журналистов.

В воскресенье объявили, что жители Тодоке снова смогут возвращаться забирать имущество из своих домов. Накануне из-за активизации извержения возможность таких возвращений приостановили.

Извержение Кумбре-Вьеха, который перед тем спал 50 лет, началось после обеда 19 сентября. Перед тем фиксировали тысячи мелких землетрясений, которые свидетельствовали о его приближении.

Во время извержения вулкана не зафиксировано никаких серьезных травм или смертельных случаев, но около 15% экономически важного для острова урожая бананов могут оказаться под угрозой, а вместе с тем и тысячи рабочих мест.

Премьер регионального правительства Канарских островов Ангел Виктор Торрес пообещал первый транш помощи для пострадавших жителей острова в размере 13 млн евро. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что на следующей неделе остров объявят зоной стихийного бедствия.

Темы: стихийное бедствие


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