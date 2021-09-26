Сотні людей у Києві вийшли на Кліматичний марш

У Києві відбувся Кліматичний марш за вирішення проблеми зміни клімату та природних катаклізмів.

Джерело: Укрінформ, Екодія, Hromadske

Деталі: Як повідомляє Укрінформ, на акції зібралося більше трьох сотень людей.

У руках вони тримали плакати: "Наші податки – на захист клімату", "Реве та стогне клімат України", "Ні екологічному геноциду".

Також люди скандували: "Клімат понад усе", "Клімат захищаємо", "Страйкуй, кохай, клімат захищай".

Всі фото - Укрінформ

Учасники маршу колоною пройшли з Михайлівської площі до Верховної Ради.

Головною вимогою організатори акції називали збільшення коштів у державному бюджеті на вирішення кліматичних питань.

Учасники акції вимагали виділити та відповідно використовувати кошти на запобігання негативним наслідкам стихійних лих, забезпечити фінансування справедливої трансформації шахтарських регіонів, виділити достатньо коштів із держбюджету на підтримку муніципальних проєктів з розвитку відновлювальної енергетики та стимулів для домогосподарств, закласти щонайменше 40 млрд гривень щороку на підвищення енергоефективності будівель з державного бюджету для міст місцевих бюджетів.

Разом з тим, як повідомляє організатор акції – ГО "Екодія", до маршу приєдналися понад 30 громадських рухів та організацій, участь в акції взяли сотні людей.

Керівник відділу комунікацій ГО "Екодія" Валентин Пугачов повідомив Hromadske, що організатори маршу передали представникам Міндовкілля та народним депутатам 10 вимог щодо того, в яких секторах і яким чином варто скорочувати викиди парникових газів.

В організації зазначили, що, окрім символічного листа, активісти надішлють і офіційне звернення із тими ж вимогами.

Цього року, окрім Києва, Кліматичний марш підтримали десяток українських міст: Харків, Львів, Дніпро, Миколаїв, Чорноморськ, Рівне, Ужгород, Хмельницький, Кропивницький, Кам’янське, Слов’янськ. Також долучилися кілька селищ Івано-Франківської області. У цих населених пунктах відбулися різноманітні тематичні заходи: від уроків у школах до власних маршів.