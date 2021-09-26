Сотни людей в Киеве вышли на Климатический марш

В Киеве состоялся Климатический марш за решение проблемы изменения климата и природных катаклизмов.

Источник: Укринформ, Екодія, Hromadske

Детали: Как сообщает Укринформ, на акции собралось более трех сотен человек.

В руках они держали плакаты: "Наши налоги – на защиту климата", "Ревет и стонет климат Украины", "Нет экологическому геноциду".

Также люди скандировали: "Климат превыше всего", "Климат защищаем", "Бастуй, люби, климат защищай".

все фото - Укринформ

Участники марша колонной прошли от Михайловской площади до Верховной Рады.

Главным требованием организаторы акции называли увеличение средств в государственном бюджете на решение климатических вопросов.

Участники акции требовали выделить и соответственно использовать средства на предотвращение негативных последствий стихийных бедствий, обеспечить финансирование справедливой трансформации шахтерских регионов, выделить достаточно средств из госбюджета на поддержку муниципальных проектов по развитию возобновляемой энергетики и стимулов для домохозяйств, заложить не менее 40 млрд гривен ежегодно на повышение энергоэффективности зданий из государственного бюджета для городов местных бюджетов.

Вместе с тем, как сообщает организатор акции – ОО "Екодія", к маршу присоединились более 30 общественных движений и организаций, участие в акции в Киеве приняли сотни людей.

Руководитель отдела коммуникаций ОО "Екодія" Валентин Пугачев сообщил Hromadske, что организаторы марша передали представителям Министерства окружающей среды и народным депутатам 10 требований относительно того, в каких секторах и каким образом следует сокращать выбросы парниковых газов.

В организации отметили, что, кроме символического письма, активисты пришлют и официальное обращение с теми же требованиями.

В этом году, кроме Киева, Климатический марш поддержали десяток украинских городов: Харьков, Львов, Днепр, Николаев, Черноморск, Ровно, Ужгород, Хмельницкий, Кропивницкий, Каменское, Славянск. Также присоединились несколько поселков Ивано-Франковской области. В этих населенных пунктах состоялись разнообразные тематические мероприятия: от уроков в школах до собственных маршей.