У Нідерландах система ковід-паспортів зазнала DDoS-атаки

Міністерство охорони здоров’я Нідерландів повідомило про спроби хакерської атаки на систему, що забезпечує роботу ковід-сертифікатів, у перший день розширення їхнього застосування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA і NOS

З суботи 25 вересня сертифікати, що посвідчують щеплення від коронавірусу, перенесену хворобу або негативний тест, стали перепусткою до ресторанів, на спортивні та культурні заходи для людей віком від 13 років.

DDoS-атаки на сервери не завершились успіхом, але призвели до того, що користувачі мали проблеми із завантаженням QR-кодів своїх сертифікатів ввечері у суботу.

"Атаки вдалось відбити, але це зайняло деякі потужності сервера", - зазначив речник.

Ще однією причиною збоїв могло бути те, що додатком CoronaCheck користувалась одночасно велика кількість людей. За суботу додаток завантажили 11 млн разів і згенерували загалом близько 32 млн QR-кодів.

Нагадаємо, прем’єр Нідерландів Марк Рютте звільнив державного секретаря Мінекономіки Мону Кейзер за критику вимоги ковід-сертифікатів.

Також в суботу пройшли кілька демонстрацій проти вимоги такої перепустки.

Одночасно з вимогою ковід-сертифіката у Нідерландах скасували обмеження щодо кількості людей на масових заходах, у ресторанах та магазинах, де вимагають таку перепустку. На відміну від деяких інших країн, у Нідерландах регулярне тестування для тих, хто не хоче вакцинуватись, буде безкоштовним.

На цей час в країні повністю щеплені від коронавірусу близько 80% дорослих.