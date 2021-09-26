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В Нидерландах система ковид-паспортов подверглась DDoS-атаке

Воскресенье, 26 сентября 2021, 18:56

Министерство здравоохранения Нидерландов сообщило о попытках хакерской атаки на систему, обеспечивающую работу ковид сертификатов, в первый день расширения их применения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA и NOS.

С субботы 25 сентября сертификаты, удостоверяющие прививку от коронавируса, перенесенную болезнь или отрицательный тест, стали пропуском в рестораны, на спортивные и культурные мероприятия для людей в возрасте от 13 лет.

DDoS-атаки злоумышленников на серверы не завершились успехом, но привели к тому, что пользователи испытывали проблемы с загрузкой QR-кодов своих сертификатов вечером в субботу.

"Атаку удалось отразить отбить, но это заняло некоторые мощности сервера", - отметил спикер.

Еще одной причиной сбоев могло быть то, что приложением CoronaCheck пробовали воспользоваться одновременно большое количество людей. За субботу приложение загрузили 11 млн раз и сгенерировали всего около 32 млн QR-кодов.

Напомним, премьер Нидерландов Марк Рютте уволил государственного секретаря Минэкономики Мону Кейзер за критику требования ковид-сертификатов.

Также в субботу прошли несколько демонстраций против требования такого пропуска.

Одновременно с требованием ковид-сертификата, в стране отменили ограничения по количеству людей на массовых мероприятиях, в ресторанах и магазинах, где требуют такой пропуск. В отличие от некоторых других стран, в Нидерландах регулярное тестирование для тех, кто не хочет прививаться, будет бесплатным.

В настоящее время в стране полностью привиты от коронавируса около 80% взрослых.

Темы: Нидерланды
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