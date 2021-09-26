Таліби хочуть відновити міжнародні рейси: "проблеми в аеропорту вирішені"

Уряд Талібану в Афганістані звернувся із закликом відновити міжнародні рейси, пообіцявши повну співпрацю з авіакомпаніями і заявивши, що проблеми в аеропорту Кабула вирішені.

Джерело: заява МЗС Афганістану, повідомляє Reuters

Деталі: Представник міністерства закордонних справ Абдул Кахар Балх заявив, що припинення міжнародних рейсів залишило багатьох афганців за кордоном, а також позбавило людей можливості подорожувати по роботі чи навчанню.

"Оскільки проблеми в міжнародному аеропорту Кабула були вирішені, і аеропорт повністю готовий до виконання внутрішніх і міжнародних рейсів, ІЕА запевняє всі авіакомпанії в своїй повній співпраці", - сказав він, використовуючи абревіатуру Ісламського емірату Афганістану, термін талібів для їх нового уряду.

Після захоплення Кабула талібами і краху підтримуваного Заходом уряду і подальшої хаотичної евакуації десятків тисяч іноземців і вразливих афганців аеропорт був пошкоджений і закритий.

Згодом він відкрився знову. І хоча деякі авіакомпанії, в тому числі "Міжнародні авіалінії Пакистану", пропонували обмежені послуги, а деякі люди змогли отримати місця на рейсах, ціни, як повідомляється, у багато разів вищі за звичайні.