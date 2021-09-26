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Талибы хотят возобновить международные рейсы: "проблемы в аэропорту решены"

Воскресенье, 26 сентября 2021, 20:55
ФОТО: AFP/EAST NEWS

Правительство Талибана в Афганистане обратилось с призывом возобновить международные рейсы, пообещав полное сотрудничество с авиакомпаниями и заявив, что проблемы в аэропорту Кабула решены.

Источник: заявление МИД Афганистана, сообщает Reuters

Детали: Представитель министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи заявил, что приостановка международных рейсов оставила многих афганцев за границей, а также лишила людей возможности путешествовать по работе или учебе.

"Поскольку проблемы в международном аэропорту Кабула были решены и аэропорт полностью готов к выполнению внутренних и международных рейсов, ИЭА заверяет все авиакомпании в своем полном сотрудничестве", - сказал он, используя аббревиатуру Исламского эмирата Афганистана, термин талибов для их нового правительства.

После захвата Кабула талибами и краха поддерживаемого Западом правительства и последующей хаотической эвакуации десятков тысяч иностранцев и уязвимых афганцев аэропорт был поврежден и закрыт.

Впоследствии он открылся вновь. И хотя некоторые авиакомпании, в том числе "Международные авиалинии Пакистана", предлагали ограниченные услуги, а некоторые люди смогли получить места на рейсах, цены, как сообщается, во много раз выше обычных.

Украинская правда
Темы: Афганистанавиа


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