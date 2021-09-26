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Швейцарці проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів

Неділя, 26 вересня 2021, 21:30
Швейцарці проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів

Швейцарія на референдумі підтримала легалізацію одностатевих шлюбів і право всиновлювати дітей для одностатевих пар майже двома третинами голосів.

Джерело: Reuters

Деталі: За даними швейцарської федеральної канцелярії, за це проголосувало 64,1% виборців.

Таким чином, Швейцарія стала однією з останніх країн Західної Європи, що легалізували одностатеві шлюби.

Закон із внесеними до нього поправками дозволить одностатевим парам одружуватися і всиновлювати дітей, не пов'язаних з ними. Одруженим лесбійським парам також буде дозволено мати дітей через донорство сперми, що в даний час дозволено тільки для одружених гетеросексуальних пар.

Закон також спростить отримання громадянства для іноземного партнера швейцарського громадянина.

Міністр юстиції Швейцарії Карін Келлер-Суттер заявила на брифінгу для ЗМІ, що нові правила, скоріш за все, набудуть чинності 1 липня наступного року.

Українська правда

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Теми: Швейцарія
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