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Швейцарцы проголосовали за легализацию однополых браков

Воскресенье, 26 сентября 2021, 21:30
Швейцарцы проголосовали за легализацию однополых браков

Швейцария на референдуме поддержала легализацию однополых браков и право усыновлять детей для однополых пар почти двумя третями голосов.

Источник: Reuters

Детали: По данным швейцарской федеральной канцелярии, за это проголосовало 64,1% избирателей.

Таким образом, Швейцария стала одной из последних стран Западной Европы, легализовавших однополые браки.

Закон с внесенными в него поправками позволит однополым парам вступать в брак и усыновлять детей, не связанных с ними. Женатым лесбийским парам также будет разрешено иметь детей через донорство спермы, что в настоящее время разрешено только для женатых гетеросексуальных пар.

Он также упростит получение гражданства для иностранного партнера швейцарского гражданина.

Министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер заявила на брифинге для СМИ, что новые правила, скорее всего, вступят в силу 1 июля следующего года.

Украинская правда

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Темы: Швейцария
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