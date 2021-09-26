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Кулеба прогнозує, що коаліція в Німеччині буде сприятливою для України

Неділя, 26 вересня 2021, 22:04
ФОТО KHODA.GOV.UA

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що коаліція в Німеччині буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин.

Джерело: Кулеба в ефірі "ТСН. Тиждень" у неділю, повідомляє сайт МЗС

Пряма мова: "Ім’я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин".

Деталі: Міністр зазначив, що Україна ще до парламентських виборів у Німеччині системно працювала з усіма провідними політичними силами цієї країни.

"Президент спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Я спілкувався з лідером соціал-демократів Олафом Шольцем, коли був у Берліні. Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань", — заявив Кулеба.

Міністр зауважив, що Німеччина є тією країною, в якій для досягнення позитивних результатів у двосторонніх відносинах необхідна саме така довгострокова та системна робота.

Що передувало: У Німеччині в неділю відбулися федеральні вибори, на яких, за даними екзитполів, дві ключові політичні сили – соціал-демократи та блок чинної канцлерки Меркель ХДС/ХСС – набрали приблизно порівну.

Теми: Кулеба ДмитроНімеччина


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