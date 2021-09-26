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Кулеба прогнозирует, что коалиция в Германии будет благоприятной для Украины

Воскресенье, 26 сентября 2021, 22:04
ФОТО KHODA.GOV.UA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что коалиция в Германии будет благоприятной для развития украинского-германских отношений.

Источник: Кулеба в эфире "ТСН. Тиждень" в воскресенье, сообщает сайт МИД

Прямая речь: "Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. Из тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинского-немецких отношений".

Детали: Министр отметил, что Украина еще до парламентских выборов в Германии системно работала со всеми ведущими политическими силами этой страны.

"Президент общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине. Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры и доносили им позицию Украины по ключевым вопросам", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что Германия является той страной, в которой для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях необходима именно такая долгосрочная и системная работа.

Что предшествовало: В воскресенье в Германии состоялись федеральные выборы, на которых, согласно опросам, две ключевые политические силы - социал-демократы и блок действующей канцлера Меркель ХДС / ХСС - набрали примерно поровну.

Темы: Кулеба ДмитрийГермания


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