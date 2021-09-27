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ЗМІ: Росія посилила удари в Сирії перед зустріччю Путіна та Ердогана, Туреччина відправила підкріплення

Понеділок, 27 вересня 2021, 03:30
ЗМІ: Росія посилила удари в Сирії перед зустріччю Путіна та Ердогана, Туреччина відправила підкріплення
AFP

Туреччина направила підкріплення в останній утримуваний повстанцями анклав на північному заході Сирії – Ідліб –  оскільки Росія посилила авіаудари по ньому в неділю.

Джерело: джерело Reuters

Деталі: Жителі, а також опозиційні і військові джерела заявили, що російські літаки бомбили села навколо міста Афрін в неділю, посилюючи повітряні удари по населених пунктах, що утримують підтримувані Туреччиною повстанці.

Як повідомляється, російські літаки  скинули боєприпаси.

Джерела повстанців повідомили, що щонайменше п'ять бійців з підтримуваного Туреччиною угруповання були вбиті, а щонайменше 12 мирних жителів - були поранені.

Прессекретар Національної армії – основної сили повстанців, що підтримується Туреччиною - майор Юсеф Хамуд сказав Reuters, що "ескалація Росії посилилася на цьому тижні і почалася в провінції Ідліб, а тепер поширюється на райони північної провінції Алеппо уздовж кордону".

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Ескалація сталася за кілька днів до того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, як очікується, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі в середу, щоб обговорити угоду, досягнуту в минулому році.

Reuters пише, що режим припинення вогню, раніше досягнутий Москвою і Анкарою, закріпив значні успіхи сирійської армії і підтримуваних Іраном ополченців, але велике розгортання турецьких військ в провінції Ідліб зупинило подальше просування настання під керівництвом Росії.

Нагадаємо:

  • У сирійській провінції Ідліб Росія підтримує наступ армії президента Башара Асада, а Туреччина підтримує повстанців.
  • Наприкінці лютого 2020 року літаки Сирії та РФ атакували турецьких військових в Ідлібі – загинули 33 людини.
  • 5 березня 2020-го РФ і Туреччина оголосили про припинення вогню в Ідліб.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТуреччинаРосіяСирія
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