СМИ: Россия усилила удары в Сирии перед встречей Путина и Эрдогана, Турция отправила подкрепление

Турция направила подкрепление в последний удерживаемый повстанцами анклав на северо-западе Сирии - Идлиб - поскольку Россия усилила авиаудары по нему в воскресенье.

Источник: источник Reuters

Детали: Жители, а также оппозиционные и военные источники заявили, что российские самолеты бомбили деревни вокруг города Африн в воскресенье, усиливая воздушные удары по населенным пунктам, которые удерживают поддерживаемые Турцией повстанцы.

Как сообщается, российские самолеты сбросили боеприпасы.

Источники повстанцев сообщили, что по меньшей мере пять бойцов из поддерживаемой Турцией группировки были убиты, а по меньшей мере 12 мирных жителей - были ранены.

Пресс-секретарь Национальной армии - основной силы повстанцев, которая поддерживается Турцией - майор Юсеф Хамуд сказал Reuters, что "эскалация России усилилась на этой неделе и началась в провинции Идлиб, а теперь распространяется на районы северной провинции Алеппо вдоль границы".

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Эскалация произошла за несколько дней до того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в среду, чтобы обсудить соглашение, достигнутое в прошлом году.

Reuters пишет, что режим прекращения огня, ранее достигнутый Москвой и Анкарой, закрепил значительные успехи сирийской армии и поддерживаемых Ираном ополченцев, но большое развертывание турецких войск в провинции Идлиб остановило дальнейшее продвижение наступления под руководством России.

Напомним: