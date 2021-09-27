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В Ісландії перерахували виборчі голоси: парламенту з більшістю жінок все ж не буде

Понеділок, 27 вересня 2021, 05:30

Повторний підрахунок голосів на виборах в Ісландії засвідчив, що чоловіків в парламенті країни все ж таки буде більше, ніж жінок – раніше повідомлялося, що вперше в історії Ісландії до парламенту увійде більше жінок-депутаток, ніж чоловіків.

Джерело: Reuters, BBC

Деталі: Приблизно 30 з 63 місць (47,6%) зайняли жінки. Результати означають, що ще шість жінок були обрані в парламент Ісландії, але чоловіки як і раніше займають більшість місць.

Результати до перерахунку свідчили, що були обрані 33 жінки.

Нагадаємо:

  • Тільки в трьох країнах - Руанді, на Кубі і Нікарагуа - жінок в парламенті більше, ніж чоловіків, в той час як Мексика і Об'єднані Арабські Емірати мають розподіл 50/50.
  • Згідно з даними Міжпарламентського союзу, жодна європейська країна не подолала 50-% поріг з представництва жінок, найближче до цього показника - Швеція (47%) та Фінляндія (46%).

Теми: вибориІсландія


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