В Ісландії перерахували виборчі голоси: парламенту з більшістю жінок все ж не буде

Повторний підрахунок голосів на виборах в Ісландії засвідчив, що чоловіків в парламенті країни все ж таки буде більше, ніж жінок – раніше повідомлялося, що вперше в історії Ісландії до парламенту увійде більше жінок-депутаток, ніж чоловіків.

Джерело: Reuters, BBC

Деталі: Приблизно 30 з 63 місць (47,6%) зайняли жінки. Результати означають, що ще шість жінок були обрані в парламент Ісландії, але чоловіки як і раніше займають більшість місць.

Результати до перерахунку свідчили, що були обрані 33 жінки.

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