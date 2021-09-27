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В Исландии пересчитали избирательные голоса: парламента с большинством женщин все же не будет

Понедельник, 27 сентября 2021, 05:30
В Исландии пересчитали избирательные голоса: парламента с большинством женщин все же не будет

Повторный подсчет голосов на выборах в Исландии показал, что мужчин в парламенте страны все же будет больше, чем женщин - ранее сообщалось, что впервые в истории Исландии в парламент войдет больше женщин-депутаток, чем мужчин.

Источник: Reuters, BBC

Детали: Примерно 30 из 63 мест (47,6%) заняли женщины. Результаты означают, что еще шесть женщин были избраны в парламент Исландии, но мужчины по-прежнему занимают большинство мест.

Результаты до пересчета свидетельствовали, что были выбраны 33 женщины.

Напомним:

  • Только в трех странах - Руанде, на Кубе и Никарагуа - женщин в парламенте больше, чем мужчин, в то время как Мексика и Объединенные Арабские Эмираты имеют распределение 50/50.
  • Согласно данным Межпарламентского союза, ни одна европейская страна не преодолела 50% порог представительства женщин, ближе всего к этому показателю - Швеция (47%) и Финляндия (46%).

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Темы: виборыИсландия
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