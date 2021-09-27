На виборах у Німеччині перемогли соціал-демократи
Понеділок, 27 вересня 2021, 06:15
Соціал-демократична партія (SPD) здобула перемогу на парламентських виборах у Німеччині – 25,7% голосів.
Джерело: результат підрахунку голосів у всіх 299 округах
Деталі: На другому місці - Християнсько-демократичний союз (CDU) – 18,9%.
"Зелені" здобули 14,8% голосів, "Вільна демократична партія" (FDP) - 11,5%, "Альтернатива для Німеччини" (AfD) – 10,3%.
Нагадаємо:
- Ці вибори визначають, хто замінить канцлерку Ангелу Меркель після 16 років на цій посаді.
- Після "епохи Меркель" вперше за довгий час канцлером може стати представник соціал-демократів.
- Орієнтовно у вівторок можуть початися перемовини про склад нового уряду.
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