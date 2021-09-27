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На виборах у Німеччині перемогли соціал-демократи

Понеділок, 27 вересня 2021, 06:15

Соціал-демократична партія (SPD) здобула перемогу на парламентських виборах у Німеччині – 25,7% голосів.

Джерело: результат підрахунку голосів у всіх 299 округах

Деталі: На другому місці - Християнсько-демократичний союз (CDU) – 18,9%.

"Зелені" здобули 14,8% голосів, "Вільна демократична партія" (FDP) - 11,5%, "Альтернатива для Німеччини" (AfD) – 10,3%.

 

Нагадаємо:

  • Ці вибори визначають, хто замінить канцлерку Ангелу Меркель після 16 років на цій посаді. 
  • Після "епохи Меркель" вперше за довгий час канцлером може стати представник соціал-демократів.
  • Орієнтовно у вівторок можуть початися перемовини про склад нового уряду. 

Знати більше: Між критикою Путіна та спробами порозумітися: якою буде Німеччина після Меркель.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориНімеччина
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