На выборах в Германии победили социал-демократы
Понедельник, 27 сентября 2021, 06:15
Социал-демократическая партия (SPD) одержала победу на парламентских выборах в Германии - 25,7% голосов.
Источник: результат подсчета голосов во всех 299 округах
Детали: На втором месте - Христианско-демократический союз (CDU) - 18,9%.
"Зеленые" получили 14,8% голосов, "Свободная демократическая партия" (FDP) - 11,5%, "Альтернатива для Германии" (AfD) - 10,3%.
Напомним:
- Эти выборы определяют, кто заменит канцлера Ангелу Меркель после 16 лет на этой должности.
- После "эпохи Меркель" впервые за долгое время канцлером может стать представитель социал-демократов.
- Ориентировочно во вторник могут начаться переговоры о составе нового правительства.
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