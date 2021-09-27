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На выборах в Германии победили социал-демократы

Понедельник, 27 сентября 2021, 06:15

Социал-демократическая партия (SPD) одержала победу на парламентских выборах в Германии - 25,7% голосов.

Источник: результат подсчета голосов во всех 299 округах

Детали: На втором месте - Христианско-демократический союз (CDU) - 18,9%.

"Зеленые" получили 14,8% голосов, "Свободная демократическая партия" (FDP) - 11,5%, "Альтернатива для Германии" (AfD) - 10,3%.

 

Напомним:

  • Эти выборы определяют, кто заменит канцлера Ангелу Меркель после 16 лет на этой должности.
  • После "эпохи Меркель" впервые за долгое время канцлером может стать представитель социал-демократов.
  • Ориентировочно во вторник могут начаться переговоры о составе нового правительства.

Знать больше: Между критикой Путина и попытками объясниться: какой будет Германия после Меркель

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Темы: виборыГермания
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