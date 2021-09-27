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За добу в Україні виявили більше 3000 нових хворих на COVID-19

Понеділок, 27 вересня 2021, 08:19
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 26 вересня 2021 року в Україні зафіксували 3007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та 94 смерті від коронавірусу.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 286 дітей та 32 медпрацівника.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.  

За минулу добу було госпіталізовано 1 478 осіб, померли 94 піцієнти, одужали 952 особи.

За добу було протестовано:  методом ПЛР – 13 202 особи,  методом ІФА – 2 688 осіб, експрес-тестами – 11 022 особи.

За весь час пандемії в Україні  захворіло 2 395 404 людей, одужали 2 245 144 особи, 55 720 людей померли, всього проведено ПЛР-тестувань 12 710 080.

 

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусМОЗ


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