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За сутки в Украине обнаружили более 3000 новых больных COVID-19

Понедельник, 27 сентября 2021, 08:19
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 26 сентября в Украине зафиксировали 3007 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 94 смерти от коронавируса.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых заболевших - 286 детей и 32 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

За минувшие сутки были госпитализированы 1478 человек, умерли 94 пициента, выздоровели 952 человека.

За сутки было протестировано: методом ПЦР - 13202 человека, методом ИФА - 2688 человек, экспресс-тестами - 11022 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 2395404 человек, выздоровели 2245144 лица, 55720 человек умерли, всего проведено ПЦР-тестов 12710080.

 

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусМинздрав


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