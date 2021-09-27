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Підрахунок голосів у Німеччині підтверджує поразку блоку Меркель

Понеділок, 27 вересня 2021, 08:36

Соціал-демократична партія Німеччини стала переможцем федеральних виборів у Німеччині і отримує шанс сформувати новий уряд.

Це, як повідомляє "Європейська правда", засвідчили дані підрахунку голосів протягом ночі 27 вересня.

Федеральний офіс, відповідальний за спостереження за виборами (Bundeswahlleiter), стверджує, що СДПН отримує 25,7% голосів і лишається лідером перегонів.

Політична сила чинного канцлера Ангели Меркель, блок ХДС/ХСС отримує 24,1%, з яких голоси ХДС склали 18,9%, а баварську партію ХСС підтримали 5,2%. При цьому ХСС майже зберігла підтримку у порівняння з виборами 2017 року, а загальнонаціональна ХДС показала провал у -7,9 відсоткових пунктів.

Ці результати виборів, сформовані станом на 5.30 годину ранку 27 вересня (за київським часом) формально ще не є "остаточними", однак не мають суттєво змінитися – наразі надійшли дані з усіх 299 округів.

Третє місце отримала партія "Зелені" із 14,8% підтримки, її результат виявився дещо вищим за прогнози екзитполів. Як відомо, "Зелені" під час передвиборчих перегонів виступали проти запуску газогону "Північний потік-2"

На четвертому місці – "Вільні демократи" із 11,5%, четвертими стала праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" із 10,3%, підтримка якої впала у порівнянні з 2017 роком на 2,3%. П’ята партія – ліворадикальні "Ліві" із 4,9%, що впали майже удвічі.  Інші партії не долають бар’єр для попадання у Бундестаг за партійними списками.

Таким чином, право сформувати уряд отримує переможець, Соціал-демократична партія Німеччини на чолі з Олафом Шольцем, яка має для цього домовитися про коаліцію або із "Зеленими" та "Вільними демократами", або із блоком Меркель.

Про можливі наслідки виборів читайте у матеріалі "Якою буде Німеччина після Меркель" або дивіться у відеоформаті на нашому YouTube-каналі.

Теми: Німеччина


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