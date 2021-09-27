Подсчет голосов в Германии подтверждает поражение блока Меркель

Социал-демократическая партия Германии стала победителем федеральных выборов в Германии и получает шанс сформировать новое правительство.

Это, как сообщает "Европейская правда", показали данные подсчета голосов в течение ночи 27 сентября.

Федеральный офис, ответственный за наблюдение за выборами (Bundeswahlleiter), утверждает, что СДПГ получает 25,7% голосов и остается лидером гонки.

Политическая сила действующего канцлера Ангелы Меркель, блок ХДС / ХСС получает 24,1%, из которых голоса ХДС составили 18,9%, а баварскую партию ХСС поддержали 5,2%. При этом ХСС почти сохранила поддержку в сравнение с выборами 2017 года, а общенациональная ХДС показала провал в -7,9 процентных пунктов.

Эти результаты выборов, сформированные по состоянию на 5.30 часов утра 27 сентября (по киевскому времени) формально еще не является "окончательным", однако не должны существенно измениться - поступили данные из всех 299 округов.

Третье место получила партия "Зеленые" с 14,8% поддержки, ее результат оказался несколько выше прогнозов экзит-полов. Как известно, "Зеленые" во время предвыборной гонки выступали против запуска газопровода "Северный поток-2"

На четвертом месте - "Свободные демократы" с 11,5%, четвертыми стала праворадикальная "Альтернатива для Германии" с 10,3%, поддержка которой упала по сравнению с 2017 годом на 2,3%. Пятая партия - леворадикальные "Левые" с 4,9%, что упали почти вдвое. Другие партии не преодолевают барьер для попадания в Бундестаг по партийным спискам.

Таким образом, право сформировать правительство получает победитель, Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем, которая имеет для этого договориться о коалиции или с "Зелеными" и "Свободными демократами", либо с блоком Меркель.

О возможных последствиях выборов читайте в материале "Какой будет Германия после Меркель" или смотрите в видеоформате на нашем YouTube-канале.