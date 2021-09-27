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Маріупольцю дали 3 роки за пропаганду війни в інтернеті

Понеділок, 27 вересня 2021, 09:59
Маріупольцю дали 3 роки за пропаганду війни в інтернеті
Фото 24tv.ua

Жителя Маріуполя засудили до 3 років ув’язнення за пропаганду війни в соціальних мережах.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "51-річного уродженця м. Маріуполя засуджено за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та пропаганду війни (ч. 1 ст. 110, ст. 436 КК України). Вироком Приморського районного суду м. Маріуполя правопорушника засуджено до 3 років позбавлення волі".

Деталі: Прокурор у суді довів, що з листопада 2018 року по червень 2020 року зловмисник репостив та розміщував на власній сторінці забороненої в Україні соцмережі "Однокласники" інформацію, викладену в інтернет ресурсом "Рупор Новоросії".

Зокрема, чоловік розповсюджував контент із закликами до війни і зміни кордону України.

Українська правда

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Теми: пропагандасуд
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