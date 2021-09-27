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Мариупольцу дали 3 года за пропаганду войны в интернете

Понедельник, 27 сентября 2021, 09:59
Фото 24tv.ua

Жителя Мариуполя приговорили к 3 годам заключения за пропаганду войны в социальных сетях.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "51-летний уроженец г. Мариуполя осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны (ч. 1 ст. 110, ст. 436 УК Украины). Приговором Приморского районного суда Мариуполя правонарушитель приговорен к 3 годам лишения свободы".

Детали: Прокурор в суде доказал, что с ноября 2018 года по июнь 2020 года злоумышленник репостил и размещал на своей странице запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" информацию, изложенную в интернет ресурсом "Рупор Новороссии".

В частности, мужчина распространял контент с призывами к войне и изменению границы Украины.

Украинская правда
Темы: пропагандасуд


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