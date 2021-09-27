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На Черкащині сімейна лікарка підробляла COVID-сертифікати без вакцинації

Понеділок, 27 вересня 2021, 10:38
На Черкащині сімейна лікарка підробляла COVID-сертифікати без вакцинації
Фото поліції

Кіберполіція викрила схему виготовлення підроблених COVID-сертифікатів без проходження вакцинації на Черкащині.  

Джерело: Департамент кіберполіції

​​Дослівно: "Схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 32-річна лікарка сімейної медицини спільно зі своєю 48-річною знайомою, яка виконувала роль посередниці. Фігурантки у месенджерах пропонували громадянам отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації від COVID-19".

Деталі: За внесення відомостей до відповідних електронних реєстрів про нібито проведену вакцинацію лікарка просила 5 тисяч гривень.

Однак жінка зумисно робила помилки під час внесення даних клієнтів. Через це медична довідка не генерувалася у застосунку "Дія", а лікарка натомість видавала паперові COVID-сертифікати, завірені власною печаткою. 

 
фото поліції

Під час обшуків у кабінеті лікарки та за місцем проживання правопорушниць вилучили печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігурантів.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) ККУ.

Лікарці загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Українська правда

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Теми: поліціявакцинація
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