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В Черкасской области семейный врач подделывала COVID-сертификаты без вакцинации

Понедельник, 27 сентября 2021, 10:38
Фото полиции

Киберполиция разоблачила схему изготовления поддельных COVID-сертификатов без прохождения вакцинации в Черкасской области.

Источник: Департамент киберполиции

Дословно: "Схему изготовления поддельных сертификатов организовала 32-летняя врач семейной медицины совместно со своей 48-летней знакомой, которая выполняла роль посредницы. Фигурантки в мессенджерах предлагали гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации от COVID-19".

Детали: За внесение сведений в соответствующие электронные реестры о якобы проведенной вакцинации врач просила 5 тысяч гривен.

Однако женщина умышленно делала ошибки при внесении данных клиентов. Поэтому медицинская справка не генерировалась в приложении "Дія", а врач вместо нее выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью. 

 
Фото полиции

Во время обысков в кабинете врача и по месту жительства правонарушительниц изъяли печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами фигурантов.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) УК.

Врачу грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Украинская правда
Темы: полициявакцинация


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