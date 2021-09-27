Окупанти розпочали масштабні навчання десантників та артилеристів у Криму

В окупованому Криму почалися масштабні навчання десантних і артилерійських військ за участю близько 2 тисяч солдатів і понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Джерело: російське видання ТАСС з посиланням на департамент інформації та масових комунікацій Міноборони РФ

Деталі: Відзначається, що навчання пройдуть протягом трьох днів на полігоні Опук в східній частині окупованого Криму.

Навчання розпочнуться з марш-кидка підрозділів до місця виконання завдань. Для цього використовують бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка", що надійшли влітку 2021 року в з'єднання.

"Підрозділи відпрацюють ведення оборони, в ході якої вогнем зі штатного озброєння бойової техніки спільно з зенітно-ракетними, протитанковими, вогнеметними, артилерійськими і снайперськими підрозділами виконають вправи бойових стрільб", - розповіли в пресслужбі.

Десантники проведуть тренування організації маневреної оборони вдень і вночі. А в заключному етапі навчання заплановано наступальні дії, що завдають шкоди умовному противнику вогнем з танків Т-72Б3, 120-мм самохідно-артилерійських знарядь 2С9 "Нона-С" і 122-мм гаубиць Д-30.

Відзначається, що навчаннях також задіють різні види зброї. Серед іншого автомати АК-12, кулемети "Печеніг", гранатомети РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокаліберний кулемет "Корд", реактивний піхотний вогнемет РПО-А "Джміль", автоматичний 30-мм гранатомет АГС-30, снайперське озброєння .